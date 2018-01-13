Adem Büyük ayrılmıyor

Malatyaspor'un tecrübeli golcüsü Adem Büyük, ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. 30 yaşındaki milli santrfor, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle bir isteğim de olmadı. Tamamen yanlış bir haber, ben Malatya'da mutluyum" dedi