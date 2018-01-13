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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    ayrılmıyor

    Adem Büyük ayrılmıyor
    Malatyaspor'un tecrübeli golcüsü Adem Büyük, ayrılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. 30 yaşındaki milli santrfor, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Böyle bir isteğim de olmadı. Tamamen yanlış bir haber, ben Malatya'da mutluyum" dedi
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:07
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