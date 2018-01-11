Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları

Gündüz, yaptığı açıklamada, Evkur Yeni Malatyaspor'un Antalya'daki devre arası kampının iyi geçtiğini ve takımın Süper Lig'in ikinci yarısında daha iyi olacağını ifade etti.

Transfer konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirten Gündüz, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'in, Almanya'nın Darmstadt 98 takımından ayrılan tecrübeli orta saha oyuncusu Hamit Altıntop'la görüştüğünü aktararak şöyle konuştu:

"Bugün Hamit ile anlaştığımız yönünde haberler çıktı. Sadece, Başkanımız Adil Gevrek ile tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop arasında bir görüşme yapıldı ve olumlu geçti. Bunun dışında şu anlık bir gelişme yok. Takımımıza fayda sağlayacağına inandığımız futbolcularımızla görüşmelerimiz sürüyor. Açıklamadığımız isimlere inanılmamasını rica ediyorum. Bizler Evkur Yeni Malatyaspor'u yukarılara taşıyacak, takıma katkı sunacak tüm futbolcularla görüşmelerimizi sürdüreceğiz ve anlaşma sağladığımız oyuncuları kamuoyuna bildireceğiz."

