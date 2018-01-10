Malatyaspor'da transferi sıkıntısı
Transferin suskun takımı Evkur Yeni Malatyaspor’un gözden çıkardığı yabancı oyuncularını takımdan gönderemediği için yabancı transferi yapamadığı ifade ediliyor.
Evkur Yeni Malatyaspor'un gözden çıkardığı yabancı futbolcuların ilk yarı performansı ise şöyle:
Fabian Farnolle lig müsabakasında 2 kez, kupada ise 4 kez kaleyi korudu.
Nacer Barazite ligde 12 kez, kupada ise kez forma giyerken, 1 gol kaydetti.
Sadio Diallo, lig müsabakasında 6 kez, kupada ise 3 kez forma giydi.
Issiar Dia, lig müsabakasında 10 kez, kupada ise 3 kez forma giydi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:22
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 21
Yorum
Ne olur traftarıdınleyın Bu gün moralim resmen bozuldu tapusunu ne diye alıyoruz ne faydasız oldu bu takıma verilen paralara yazık o paraya ne sosalar alınır
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 21
Yorum
Yönetim Uyuma valahi zoruma gidiyor onu gönderin hiç transfer de yapmayın ama bu paraları buna vermeyin adam ruhsuzun önde gideni yazıktır paralara
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Demirören, Ünal Aysal'ı yalanladı
Toplam 16
Yorum
gs bence aysal yalancı, terim i yollamadan once dürüst ile albayrak ı postaladı. tulun kankasıyla....
Malatyaspor'da transferi sıkıntısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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