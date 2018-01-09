“Transferde biraz geç kaldık”

Genç teknik adam kampta verdiği röportajlarda sık sık dile getirdiği 'transferde geç kaldık' açıklamalarına bir yenisini daha ekleyerek, yönetime mesaj gönderdi.Transferde istediği oyuncuların henüz kampa katılmadığını kaydeden Bulut, "Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarımız verimli bir şekilde devam ediyor. Gönül isterdi ki transferde istediğimiz 1-2 oyuncu kampın başında aramıza katılsın. Transferde ne yazık ki biraz geç kaldık. Yönetim bu konuda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor biliyoruz, ancak ligin başlamasına da çok az bir zaman kaldı. Bazı bölgeler için kesinlikle transfer yapılması yönünde yöneticilerimize bilgi verdim. Ligin ikinci yarısına bu eksiklerle başlamak bizi sıkıntıya sokabilir. İnşallah transferler en kısa sürede aramıza katılırlar" dedi.Bulut, kampta futbolcuların temposunda memnun olduğunu da belirterek, "Antalya kampımızı 19 Ocak'a uzattık. Burada hazırlık maçları oynuyoruz. Şuan takımımdan genel olarak memnunum. Aramıza katılan genç oyuncular da beklediğimizden daha iyi çıktı. Umarım kampımızı en verimli şekilde tamamlarız" şeklinde konuştu.