Malatyaspor'da Dening kampa katıldı
E.Yeni Malatyaspor’da belirlenen tarihte kampa katılmayan Arjantinli Emanuel Dening’in dün akşam Antalya'ya gelirken,, Ekvadorlu Arturo Mina’nın ise bugün akşam takıma dahil olacağı bildirildi.
Orta saha oyuncusu Dening'in dün akşam Türkiye'ye gelip kampa katıldığı belirtilirken, stoper Arturo Mina'nın ise bugün akşam saatlerinde Antalya'da olacağı bildirildi.
Kampta 1 haftalık süre geride kalmasına rağmen bu iki oyuncunun çalışmalarda yer almaması Teknik Direktör Erol Bulut'u da zora sokarken, genç teknik adamın bu futbolculara ceza verilmesi için yönetime rapor sunduğu ifade edildi. Bu arada sarı-kırmızılı takım günde çift antrenman temposuyla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.
Ağır idman temposuyla güç depolayan sarı-kırmızılılar, kamptaki ikinci hazırlık maçını yarın Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir ile yapacak.
Transferde 3 genç oyuncu dışında futbolcu almayan Malatya ekibinin, birkaç gün içerisinde anlaşma sağladığı 2 yabancı futbolcuyu kampa dahil edeceği öğrenildi.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 14:12
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Ödemeler için Cenk'ten gelecek para bekleniyorsa!..
Toplam 5
Yorum
Bjkli Son cümle süper ya. Ezeli rakipleri fb gs Beşiktaş ve trabzonu geride bırakan siyah beyazlılar
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Adanaspor, Emre Can Coşkun'u kiraladı
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ibrahim çıtak sayın başkanım adanaspora yaptıkların için allah senden razı olsun yalnız biz göztepeden dahamı kotu bir takımız lutfen süper lıge çıkalım e
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Trabzonspor idmanında gerginlik!
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gökmen ergani türkiyede iyi 3 sol bek var pinto aziz behich sakıp aytaç
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