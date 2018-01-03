Azubuike’nin sözleşmesi uzatıldı!
Evkur Yeni Malatyaspor’da Nijeryalı orta saha oyuncusu Godson Azubuike’nin sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatıldı.
"İKİNCİ YARI ÖNCESİ BENİM İÇİN ARTI BİR MOTİVASYON OLDU"
Sözleşmesinin uzatılmasının ardından mutluluğunu paylaşan Azubuike, kendisine güvenerek yeni sözleşme yapan sarı-kırmızılı yönetime teşekkür etti.
Türkiye'de Yeni Malatyaspor ile futbol hayatının başladığını kaydeden Nijeryalı oyuncu, "Burada üçüncü yılımı yaşıyorum ve gerçekten çok güzel anılar biriktiriyorum. Bu sezon ilk kez Süper Lig'de forma giymeme rağmen taraftarın beklentisine cevap verebildiğimi görmek mutluluk verici. Yönetimin sezon sonu bitecek sözleşmemi uzatması ikinci yarı öncesi benim için artı bir motivasyon oldu diyebilirim. Bana güvenen yönetime teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Azubuike'nin devre arası transferinde ismi A. Konyaspor, A. Alanyaspor ve Bursaspor kulüpleriyle anılıyordu.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:22
-
Orkan Çınar Konyaspor yolunda
Toplam 2
Yorum
hattrick Orkan Çınar Konyaspor yolunda ! ne bu otobüs firmalarının reklamları gibi Orkan Çınar Konya yolunda çok yakında hizmetinizde der gibi olmuş
-
F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
-
F.Bahçe, Ekici'nin yerini dolduruyor
Toplam 10
Yorum
Mert Bizde Marko Guduric var zaten baskette, yeni transfere gerek yok, onu futbol da oynatalım
Azubuike’nin sözleşmesi uzatıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.