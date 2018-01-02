E.Yeni Malatyaspor’da Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı
Evkur Yeni Malatyaspor’da aldığı süresiz kadro dışı cezasından dolayı bir süredir takımdan ayrı çalışan futbolcu Yalçın Ayhan ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Yapılan yazılı açıklamada, "2017-2018 futbol sezonu başında anlaştığımız profesyonel futbolcumuz Yalçın Ayhan ile Yönetim kurulumuzun aldığı karar gereği karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 23:50
-
Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 13
Yorum
ramazan talısca beşiktaş tan gıtecek bak gorursunuz
-
‘Koç’un seçim kozu Mesut’la Emre Can’
Toplam 9
Yorum
Miyane O içinizdeki umuttan ben de istiyorum, burada herkes 20 yaşın altında herhalde...
-
RVP taraftarı ikiye böldü
Toplam 10
Yorum
sapsarı tamam yönetim gerektiği gibi kontrol yapmamakla suçlu. Ancak sakatlığını bildiği halde, bunu gizleyerek sözleşme yapan dolandırıcı değilmi
E.Yeni Malatyaspor’da Yalçın Ayhan ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.