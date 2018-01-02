 Amatör Küme'den Süper Lig'e transfer – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    'den 'e transfer

    Amatör Küme'den Süper Lig'e transfer

    1. takımlarından Antakyaspor'un 17 yaşındaki oyuncusu ve 18 yaşındaki oyuncusu , ekibi Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.

    Yaklaşık 2 hafta önce Malatya'ya giden burada beğenilen iki genç futbolcu artık tamamen Malatyaspor'da futbol hayatını sürdürecek. Gençlere izin veren Malatyaspor Yönetimi, futbolcuların tamamen Malatya'ya yerleşmeleri için olanakları sağladı. Okul hayatlarına da Malatya'da devam edecek olan genç yıldızları şimdiden birçok ikinci lig kulübü kıskaca aldı. ekibi Malatyaspor'un kapısını çalan bazı ikinci lig ekipleri, genç futbolcular ve 'yi kadrosuna katmak isterken, Malatya ekibinin antrenörleri ve yönetimi şu an için kendi kadrosunda tutmak istiyor.

    Antakyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çetiner genç futbolcuların Malatyaspor'a transferleri konusunda yaptığı açıklamada, "Öncelikle her iki kulübe de hayırlı olmasını diliyorum. Kısa süre içerisinde bir amatör kulüp olarak çok iyi işler başardığımızı düşünüyoruz. Zaten yönetici arkadaşlarımız ile birlikte ilk hedefimiz Hataylı yani memleket çocuklarına sahip çıkarak, en iyi noktalara gelmelerini sağlamaktı. Gerçekten futbolu seven, karakterli ve yetenekli genç futbolcularımızı kadromuzda bulundurarak hem takımımızı üst liglere çıkarmak hem de genç futbolcularımızı daha üst liglere göndermek amacındaydık. Kısa zamanda bu hedefimize ulaştık, ama daha yapacak birçok işimiz var. Bu transferin Ömer Andiç ve Fatih Mehmet Küpeli kardeşlerimize, Antakyaspor'a ve Malatyaspor camiasına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 14:55
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