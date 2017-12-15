E.Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük sevinci
Süper Lig’in 16. haftasında pazar günü saat 16.30’da lider Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak olan E.Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sakatlığı tamamen düzelen ve Galatasaray maçında oynamasına engel bir durum kalmadığı belirtilen Adem Büyük de takımla çalıştı.
Erol Bulut yönetimindeki taktik çalışma yaklaşık 1,5 saat sürerken, genç çalıştırıcı futbolcularına Galatasaray takımının eksi ve artı yanlarını anlattı. Bulut, Galatasaray karşında oynatmayı planladığı on biri de netleştirdi. Buna göre E.Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısına Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Murat Yıldırım, Pereira, Adem ve Boutaib on biriyle çıkmayı planlıyor.
Bu arada sakatlığından dolayı ligdeki Göztepe ve kupadaki Osmanlıspor maçlarında formasından uzak kalan golcü futbolcu Adem Büyük, uzun bir aradan sonra ilk kez takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli futbolcunun tamamen düzeldiği ve Galatasaray maçında oynamasına engel herhangi olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.
E.Yeni Malatyaspor yarın yapacağı ter antrenmanının ardından Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
Erol Bulut yönetimindeki taktik çalışma yaklaşık 1,5 saat sürerken, genç çalıştırıcı futbolcularına Galatasaray takımının eksi ve artı yanlarını anlattı. Bulut, Galatasaray karşında oynatmayı planladığı on biri de netleştirdi. Buna göre E.Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısına Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Murat Yıldırım, Pereira, Adem ve Boutaib on biriyle çıkmayı planlıyor.
Bu arada sakatlığından dolayı ligdeki Göztepe ve kupadaki Osmanlıspor maçlarında formasından uzak kalan golcü futbolcu Adem Büyük, uzun bir aradan sonra ilk kez takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli futbolcunun tamamen düzeldiği ve Galatasaray maçında oynamasına engel herhangi olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.
E.Yeni Malatyaspor yarın yapacağı ter antrenmanının ardından Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:28
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