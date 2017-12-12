Malatya Stadı'nda temizlik sorunu
Yaklaşık 150 milyon lira maliyetle yapılan Yeni Malatya Stadında temizlik sorununun yaşandığı bildirildi.
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TFF TEMSİLCİLERİ DE TEMİZLİKTEN YAKINDI
Öte yandan Süper lig karşılaşmalarında görevlendirilen TFF Temsilci ve Gözlemcileri de Temizlik yapılmamasından yakınarak, temizlik yapılmayan bölümleri raporlarına yansıttılar. Temsilci ve gözlemcilerin Yeni Malatya Stadındaki temizlik sorununu rapor ettikleri öğrenildi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Malatya Temsilciliği de basın tribününün temizlenmesi için defalarca başvurduklarını, kaba bir temizlik dışında temizlik yapılmadığını, temizlikten sorumlu firmanın da "Basın tribününü temizlemek zorunda değilim, siz temizleyin" dediğini ifade ederek Yeni Malatyaspor Kulübüne durumu ilettiklerini, kaba temizlik dışında diğer temizliği ise kendi imkanlarıyla yapmak zorunda kaldıklarını bildirdi.
Bu durumun devam etmesi halinde ise durumu TFF'ye ve Malatya Valiliğine ileteceklerini kaydeden TSYD Malatya Temsilciliği, Yeni stat da genelde bir temizlik sorunu olduğunu bunun ciddi bir şekilde ele alınarak çözülmesi gerektiğini, bu durumun Malatya'ya yakışmadığını belirtti.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 17:11
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
aydo yok canım daha neler
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
Kabataşlı Çöp Olur.Takımda EnAz 4TürkBankoOynamalı VeBirisideSorumluSözüGeçenKaptanOlmalıdır.EnAzBirAltYapıdanGençHırslıMümkünseUzunAtletikOynamalıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 9
Yorum
İronmockery Güzel transfer genç oyunculara yatırım yapmamız lazım Gomisi kesemeyecek tabiki ama fırsat buldukça kendini kanıtlar.
Malatya Stadı'nda temizlik sorunu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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