Malatyaspor hasreti Göz-Göz’le bitirecek

SON 4 maçında ne gol ne de galibiyet sevinci yaşayamayan Y.Malatya, yarın Göztepe maçında bu hasrete son vermek istiyor. Asbaşkan Erdal Gündüz, "Bu şansızlığı Göztepe maçında kıracağız inşallah. Tüm taraftarlarımızı Göztepe maçına davet ediyorum. En büyük gücümüz onlar" diye destek çağrısında bulundu.