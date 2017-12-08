 Malatyaspor hasreti Göz-Göz’le bitirecek – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Malatyaspor hasreti Göz-Göz’le bitirecek

    Malatyaspor hasreti Göz-Göz’le bitirecek
    SON 4 maçında ne gol ne de galibiyet sevinci yaşayamayan Y.Malatya, yarın Göztepe maçında bu hasrete son vermek istiyor. Asbaşkan Erdal Gündüz, "Bu şansızlığı Göztepe maçında kıracağız inşallah. Tüm taraftarlarımızı Göztepe maçına davet ediyorum. En büyük gücümüz onlar" diye destek çağrısında bulundu.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:55
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