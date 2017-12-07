Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü
Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 15. haftasında evinde karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antrenmana dünkü idmanda sakatlanan Issiar Dia ile sakatlığı devam eden Batuhan Altıntaş katılmadı.
Antrenmanı Malatya'da bulunan özel bir hastanenin çalışanları ziyaret ederek, Göztepe maçı öncesi futbolculara ve teknik heyete moral verdi. Sarı-kırmızılılara tatlı ikram eden sağlıkçılar futbolculardan Göztepe maçında 3 puan sözü aldı. Ziyaret sırasında konuşan hastane yetkilisi Mustafa Bakan, hastane olarak kapılarının Evkur Yeni Malatyaspor'a her zaman açık olduğunu dile getirerek, sarı-kırmızılı ekibe başarılar diledi.
Antrenmana gerçekleştirilen ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:36
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İspanyol ekibi Cenk Tosun'u istiyor
Toplam 8
Yorum
Mert 20 milyon 30 milyon olmaz 50 milyondan aşağı olmamalı 20-30 zu stoper sağ sol bekler için istiyorlar adam forvet farkı olmalı
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Necip Uysal'ın sağlık durumu belli oldu
Toplam 2
Yorum
sarı-fırtına görev adamı - karakterli - takımdaki arkadaşlık ortamını oluşturan - beşiktaşın çoçuğu ...kısacası herşeye sahip bir insan ...
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 7
Yorum
R.Y....Z RÜMENİN TÜRK TAKIMININ MAÇINI İZLEMESİNİ BEKLEMEK SAFLIK OLUR DEMİR ÖREN UTANSIN
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