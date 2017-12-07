 Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürdü

    Evkur , Süper Lig’in 15. haftasında evinde karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde, Teknik Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman istasyon, ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanı sarı-kırmızılı futbolcular, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

    Antrenmana dünkü idmanda sakatlanan Issiar Dia ile sakatlığı devam eden Batuhan Altıntaş katılmadı.

    Antrenmanı Malatya'da bulunan özel bir hastanenin çalışanları ziyaret ederek, Göztepe maçı öncesi futbolculara ve teknik heyete moral verdi. Sarı-kırmızılılara tatlı ikram eden sağlıkçılar futbolculardan Göztepe maçında 3 puan sözü aldı. Ziyaret sırasında konuşan hastane yetkilisi Mustafa Bakan, hastane olarak kapılarının Evkur 'a her zaman açık olduğunu dile getirerek, sarı-kırmızılı ekibe başarılar diledi.
    Antrenmana gerçekleştirilen ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:36
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