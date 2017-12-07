 Sadık formuyla milli takıma göz kırpıyor – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Sadık formuyla milli takıma göz kırpıyor

    Sadık formuyla milli takıma göz kırpıyor

    Süper Lig ekibi E. ’un başarılı defans oyuncusu , son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

    Evkur 'un başarılı futbolcusu , İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine ligde durumları ve kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu. , son haftalarda gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da dikkatini çekti. 6. haftada oynanan Karabükspor maçının ardından Arjantinli stoper Mina'dan formayı kapan Sadık, sergilediği performansla ilk 11'in değişilmez ismi oldu. Beşiktaş karşılaşmasındaki iyi oyunuyla Lucescu'nun da dikkatini üzerine çeken Sadık, hakkındaki haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, çok çalışması gerektiğini belirtti.

    "Ben burada doğdum, burada büyüdüm"
    E.'da 4 sezondur severek ve isteyerek forma giydiğini kaydeden Sadık, "Ben burada doğdum, burada büyüdüm. 4 sezondur bu formayı giyiyorum ve artık burası benim memleketi gibi oldu. Dile kolay bu sürede tam 2 şampiyonluk gördüm. İnşallah daha nice başarılar görürüm" dedi.

    "İlk kez Süper Lig'de forma giyiyorum ve buraya alışmam biraz süre gerektirdi"
    İsminin milli takımla anılmasıyla ilgili de konuşan Sadık, "Bu benim için büyük bir şereftir. Bence o forma o kadar kolay elde edilen bir forma değil. Bunun için de daha çok çalışmam lazım. Saha elimden geleni yapıyorum. Sizde hak verirsiniz ki bu sene ilk kez Süper Lig'de forma giyiyorum ve buraya alışmam biraz süre gerektirdi. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. İnşallah hocam şans verdiği sürece de elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Kafamda şu an sadece takımım var. Erol hocamız ile oyunsal anlamda üzerinde çok şey kattık. Bunun semerelerini ileride fazlasıyla alacağımızı düşünüyorum" dedi.
    Yeni Malatyaspor'da iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de 9'u lig, 1'i kupa olmak üzere 10 karşılaşmada görev aldı.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:32
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