Sadık formuyla milli takıma göz kırpıyor
Süper Lig ekibi E. Yeni Malatyaspor’un başarılı defans oyuncusu Sadık Çiftpınar, son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
"Ben burada doğdum, burada büyüdüm"
E.Yeni Malatyaspor'da 4 sezondur severek ve isteyerek forma giydiğini kaydeden Sadık, "Ben burada doğdum, burada büyüdüm. 4 sezondur bu formayı giyiyorum ve artık burası benim memleketi gibi oldu. Dile kolay bu sürede tam 2 şampiyonluk gördüm. İnşallah daha nice başarılar görürüm" dedi.
"İlk kez Süper Lig'de forma giyiyorum ve buraya alışmam biraz süre gerektirdi"
İsminin milli takımla anılmasıyla ilgili de konuşan Sadık, "Bu benim için büyük bir şereftir. Bence o forma o kadar kolay elde edilen bir forma değil. Bunun için de daha çok çalışmam lazım. Saha elimden geleni yapıyorum. Sizde hak verirsiniz ki bu sene ilk kez Süper Lig'de forma giyiyorum ve buraya alışmam biraz süre gerektirdi. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. İnşallah hocam şans verdiği sürece de elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Kafamda şu an sadece takımım var. Erol hocamız ile oyunsal anlamda üzerinde çok şey kattık. Bunun semerelerini ileride fazlasıyla alacağımızı düşünüyorum" dedi.
Yeni Malatyaspor'da iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan 23 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de 9'u lig, 1'i kupa olmak üzere 10 karşılaşmada görev aldı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:32
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Mert 20 milyon 30 milyon olmaz 50 milyondan aşağı olmamalı 20-30 zu stoper sağ sol bekler için istiyorlar adam forvet farkı olmalı
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R.Y....Z RÜMENİN TÜRK TAKIMININ MAÇINI İZLEMESİNİ BEKLEMEK SAFLIK OLUR DEMİR ÖREN UTANSIN
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