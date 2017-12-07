 Malatya’da Dia şoku – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Malatya’da Dia şoku

    Malatya’da Dia şoku
    GÖZTEPE maçı hazırlıklarını sürdüren Y.Malatyaspor'da dünkü idmanda Dia şoku yaşandı. İkili mücadelede sakatlanan Senegalli forvetin sağ üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve Göztepe maçında oynamayacağı öğrenildi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:44
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatya’da Dia şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN