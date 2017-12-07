Malatya’da Dia şoku
GÖZTEPE maçı hazırlıklarını sürdüren Y.Malatyaspor'da dünkü idmanda Dia şoku yaşandı. İkili mücadelede sakatlanan Senegalli forvetin sağ üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve Göztepe maçında oynamayacağı öğrenildi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:44
FOTOMAÇ GÜNDEM
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