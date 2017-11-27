Malatyaspor’da gözler kupaya çevrildi
Süper Lig’de haftayı Beşiktaş karşısında aldığı 1 puanla kapatan E.Yeni Malatyaspor’da kupa mesaisi başladı.
Osmanlıspor ile E.Yeni Malatyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk karşılaşması yarın saat 18.00'de Osmanlı Stadı'nda oynanacak.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:37
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Babel'den gündem yaratan açıklamalar
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Eaglewatch81 Oynarlarmı hiç bizim karşımızda açık futbol onlarda defans yapacak
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Dursun Özbek'ten sert Tudor açıklaması
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aslan Latoyu haklı olarak protesto eden taraftara Tudor röportajda ayar veriyor. Kimse tribüne ayar veremez başkanda dahil bir maçta gidersiniz.
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Malatyaspor’da Yalçın krizi
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baba Adil başkan , 3 . liğ seviyesinde, takım ise süper liğde elbette sıkıntı olacak,
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