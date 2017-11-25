 Malatya Stadı'nda 27 bin 44 çiğ köfte dağıtıldı – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Malatya Stadı'nda 27 bin 44 çiğ köfte dağıtıldı

    Malatya Stadı'nda 27 bin 44 çiğ köfte dağıtıldı

    Beşiktaş mücadelesi öncesi Yeni Malatya Stadyumu'nda taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı.

    Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesi öncesinde taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı.

    Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve aynı zamanda takımın göğüs sponsoru Battalbey Çiğ Köfte'nin sahibi Sait Aybak, taraftarların tribüne ilgisini arttırmak amacıyla Yeni Malatya Stadyumu çevresinde karşılaşmayı izlemeyi taraftarlara 27 bin 44 adet çiğ köfte dürüm dağıttı. Yoğun ilgi gören çiğ köfte dağıtımında Sait Aybak da taraftara çiğ köfte verdi.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:54
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