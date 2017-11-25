Malatya Stadı'nda 27 bin 44 çiğ köfte dağıtıldı
Beşiktaş mücadelesi öncesi Yeni Malatya Stadyumu'nda taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı.
Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor - Beşiktaş mücadelesi öncesinde taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve aynı zamanda takımın göğüs sponsoru Battalbey Çiğ Köfte'nin sahibi Sait Aybak, taraftarların tribüne ilgisini arttırmak amacıyla Yeni Malatya Stadyumu çevresinde karşılaşmayı izlemeyi taraftarlara 27 bin 44 adet çiğ köfte dürüm dağıttı. Yoğun ilgi gören çiğ köfte dağıtımında Sait Aybak da taraftara çiğ köfte verdi.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:54
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''Gerekeni yapacağız''
Toplam 3
Yorum
Cevdet yürü be BAskan . kim tutar seni.. en iyi Baskanlardan biri de sensin Sayin Muharrem BEY..
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''Ya gideyim ya uzatın''
Toplam 19
Yorum
beko 15 milyon euroya fikret orman vidal i tolisso yu asensio yu alır olum souzaya 4 milyon euro verseler fener zaten satar
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''Ya gideyim ya uzatın''
Toplam 19
Yorum
REAL FB Yazilanlar cok, resmi teklif yok, RVP ye de yok cinden, hollanda dan teklifler var vs.Para verip alan yok. Belese verirlerse alacaklar...
Malatya Stadı'nda 27 bin 44 çiğ köfte dağıtıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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