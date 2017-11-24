Yeni Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligin 9. haftasında Trabzonspor'u, 10. haftada ise Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorlarla yenen sarı-siyahlılar, son iki maçında Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.

Tarihinde ilk kez Beşiktaş ile karşılaşacak Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 12 haftada aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan topladı. Evkur Yeni Malatyaspor, puan cetvelinin 13. sırasında bulunuyor.

Sarı-siyahlı ekipte sakatlıkları geçen Eren Tozlu ve Azubuike Okechukwu ile kart cezası sona eren Khalid Boutaib'in, Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor. Rahman Buğra Çağıran'ın ise tedavisine devam ediliyor.