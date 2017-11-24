Yeni Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş
Süper Lig'de son iki maçından puan alamayan Evkur Yeni Malatyaspor, 13. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Ligin 9. haftasında Trabzonspor'u, 10. haftada ise Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorlarla yenen sarı-siyahlılar, son iki maçında Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.
Tarihinde ilk kez Beşiktaş ile karşılaşacak Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 12 haftada aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan topladı. Evkur Yeni Malatyaspor, puan cetvelinin 13. sırasında bulunuyor.
Sarı-siyahlı ekipte sakatlıkları geçen Eren Tozlu ve Azubuike Okechukwu ile kart cezası sona eren Khalid Boutaib'in, Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor. Rahman Buğra Çağıran'ın ise tedavisine devam ediliyor.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:50
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Behich adım adım
Toplam 2
Yorum
sdf sdf ismin seni ele veriyor bursaspor taraftarı :)
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Fener'i istiyor
Toplam 11
Yorum
UZMAN DR O PARAYI BANA VERSİNLER FENERE YENİ TAKIM KURARIM VE ŞAMPİYON OLUR. BU TAKIMIN ADI YETER YETERKİ ALINAN OYUNCULAR KADIKÖY BOGASI GİBİ SALDIR
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Anahtar teslim
Toplam 6
Yorum
Fatih Terim Varligin bir dert, Yoklugun bambaska dert!!
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