 Yeni Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Yeni Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş

    Yeni Malatyaspor'un konuğu Beşiktaş

    Süper Lig'de son iki maçından puan alamayan Evkur Yeni Malatyaspor, 13. hafta mücadelesinde yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

    Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

    Ligin 9. haftasında Trabzonspor'u, 10. haftada ise Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorlarla yenen sarı-siyahlılar, son iki maçında Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a da 1-0 mağlup oldu.

    Tarihinde ilk kez Beşiktaş ile karşılaşacak Malatya temsilcisi, ligde geride kalan 12 haftada aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 14 puan topladı. Evkur Yeni Malatyaspor, puan cetvelinin 13. sırasında bulunuyor.

    Sarı-siyahlı ekipte sakatlıkları geçen Eren Tozlu ve Azubuike Okechukwu ile kart cezası sona eren Khalid Boutaib'in, Beşiktaş karşısında forma giymesi bekleniyor. Rahman Buğra Çağıran'ın ise tedavisine devam ediliyor.

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:50
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