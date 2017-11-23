Hedef galibiyet hasretine son vermek

Ligde 11. haftada Medipol Başakşehir'e 2-0, 12. haftada ise Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Evkur Yeni Malatyaspor, galibiyet hasretini Beşiktaş maçında sona erdirmeyi amaçlıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligin en iyi ekiplerinden birisiyle zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Beşiktaş'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısından dolayı kutlayarak siyah-beyazlı ekibin Türk halkının gururu olduğunu ifade eden Ravcı, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz, inkar etmiyoruz ama şiddetle puana ihtiyacımız var. Bu ligde yeniyiz ve bütün maçlar zor geçiyor. Özellikle oynadığımız son Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında oyun anlamında ortaya güzel işler koyduk ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Değerlendiremediğimiz birçok gol pozisyonumuz vardı. Son iki haftayı kayıpla geçirdik. Beşiktaş maçı bizim için önemli. Kazanan taraf olmak istiyoruz. Bugün itibarıyla 15 bin bilet satılmış durumda. Maç gününe kadar bu sayının artmasını da bekliyoruz. Taraftarımızın desteğiyle inşallah bu maçı alacağız."



- "Puanları bu oyuncularla topladık"

Sarı-siyahlı takımın iyi futbol oynadığına dikkati çeken Ravcı, her maçta çok sayıda pozisyona girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

Futbolcuların son vuruşlarda biraz daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Ravcı, bu tür talihsizliklerin zaman zaman yaşandığını belirtti.

Oyunculara her zaman güvendiklerini vurgulayan Ravcı, "Puanları biz bu oyuncularımızla topladık. Tabii bazı talihsizlikler oluyor. Tıpkı takımların bazen zor dönemler geçirdiği gibi futbolcuların da sezon içerisinde inişli çıkışlı grafikleri oluyor. Oyuncularımıza güveniyoruz. Onların her geçen gün yükselen formları bizi mutlu ediyor. Tabii bunu skora da yansıtmamız gerekiyor. Puan kazandıkça bu ligde kalabilirsiniz. Bunu da inşallah başaracağız. Beşiktaş maçıyla son iki haftadaki talihsizliği kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Her maça iyi hazırlanarak çıkıyoruz"

İyi bir takım olduklarını aktaran Ali Ravcı, karşılaşmalara da iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Sakatlığı bulunan futbolcuların iyileştiğini anlatan sarı-siyahlı kulübün sportif direktörü, "Oyuncularımız diğer maçlar gibi bu maça da hazırlanıyorlar ama 2 haftadır puan alamamanın verdiği bir susamışlık var. Antrenmanlar da iyi geçti, sakatlarımız da düzeldi. İyi bir motivasyonla, konsantrasyonla oyuncularımız maça çıkacak. Çalışmalarımız sürüyor. Hafta sonu inşallah hem taraftar hem de bizim açımızdan iyi bir maç olur." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezon Malatya'daki statta bakım çalışmaları yapıldığı dönemde Beşiktaş Kulübünün kendilerine bazı maçlar için Vodafone Park'ı açtığını hatırlatan Ravcı, bundan dolayı cumartesi günkü maçın ayrı bir önem taşıdığını vurgulayarak, hem saha içinde hem de dışında centilmence bir hava olmasını diledi.