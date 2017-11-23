 Beşiktaş maçı biletleri tükenmek üzere – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Beşiktaş maçı biletleri tükenmek üzere

    Beşiktaş maçı biletleri tükenmek üzere

    Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Malatya’da oynanacak E. - Beşiktaş maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

    Şampiyonlar Ligi'nde grubunda lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ı ağırlayacak olmanın heyecanının yaşandığı Malatya'da, cumartesi günkü maç öncesinde müsabaka biletlerinin büyük bölümünün tükendiği bildirildi. E. Kulübü'nden edinilen bilgiye göre, bugün itibariyle 18 bin 500 biletin satıldığı, yarın sabah itibariyle de tüm biletlerin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi. Basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu Malatya Stadı'nda maç gününe kadar en az 5 özel locanın da kullanılabilecek duruma getirileceği ifade edildi.
    E. - Beşiktaş maçı biletleri internet dışında, İnönü Stadı ve Eski Belediye Meydanı'ndaki gişelerden de satılıyor.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:51
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