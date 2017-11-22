Malatyasporlu futbolcularda hedef galibiyet
Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un forveti Eren Tozlu ile defans oyuncusu Aly Cissokho, 13. haftadaki Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.
İki futbolcu, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.
Gol yollarında sıkıntı yaşadıklarını ancak bunu aşacaklarına inandığını ifade eden Eren, "Kötü bir durum olduğunu düşünmüyorum. İyi bir durumdayız. Goller illaki gelecektir; her maç böyle devam edecek, diye bir şey yok. Nitekim golleri bulduktan sonra galibiyetler de gelecektir. Yeni haftaya başladık artık Aytemiz Alanyaspor maçını unuttuk. Beşiktaş maçına iyi hazırlanıyoruz. Beşiktaş güçlü bir takım. Sahamızda, seyircimizin önünde oynayacağız, inşallah istediğimiz sonuçla ayrılırız." diye konuştu.
CİSSOKHO: "GOL YOLLARINDA BİRAZ ŞANSSIZIZ"
Malatya ekibinin savunma oyuncusu Aly Cissokho ise son iki maçta güzel futbol ortaya koyduklarını ancak galibiyet alamadıklarını söyledi.
Teknik direktör Erol Bulut ile çok iyi çalıştıklarını ve her geçen gün daha iyi olduklarını anlatan Cissokho, "Defansı çok iyi çalıştık, o da belli oluyor. Artık çok az gol yiyoruz. Gol için de çalışacağız. Gol yollarında biraz şanssızız. Bu şanssızlığı da önümüzdeki maçta kıracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Cissokho, başarılı olmak için çok çalıştığını belirterek, her geçen gün daha iyi seviyeye geleceğini kaydetti.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:52
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Bundan bicacık olmaz dün akşam izlemeye gelenler zaten pişman olmuştur penaltı golcüsü milli takımada zarar veriyor........
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Avrupa devleri izledi: Cenk'in fiyatı arttı!
Toplam 14
Yorum
aslan Abartmayın bunun ederi 3 milyon £ Milli maçta başka kendi takımında başka oynuyor penaltı golcüsü ........................
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Raporu cuma günü verecek
Toplam 1
Yorum
Tudorla devam adamı rahat bırakın. Kadrodan verim almasını bilecektir.
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