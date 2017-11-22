 Malatyaspor’dan Beşiktaş’a gözdağı – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Malatyaspor’dan Beşiktaş’a gözdağı

    Malatyaspor’dan Beşiktaş’a gözdağı
    ÜST üste 2 yenilgi alan Y.Malatya, evindeki Beşiktaş maçına hırslı hazırlanıyor. Gol yollarındaki şanssızlıktan yakınan Teknik Direktör Erol bulut, Beşiktaş karşısında bunu kırmak istediklerini söyledi. Bulut, "İnşallah istediğimiz pozisyonlara ulaşıp gollere çevirmeye çalışacağız" temennisinde bulundu.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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