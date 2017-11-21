Malatyaspor yağmur altında çalıştı
E. Yeni Malatyaspor Süper Lig’in 13. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.
Teknik Direktör Erol Bulut'un saha ortasına topladığı oyuncularına yönelik yaptığı motivasyon konuşmasıyla başlayan antrenman, dar alanda taktik çift kale maçla devam etti.
Motivasyon toplantısında, geçen hafta A.Alanyaspor maçında gol bölgelerinde etkili işler yapamadıklarını belirten Bulut'un, "Biz iyi bir takım olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Geçen son iki maçımızda da oyunsal anlamda iyi bir görüntü ortaya koyduk. Artık daha kompakt ve daha dar bir alanda oynayabiliyoruz. Ancak iyi yönümüzü skora da yansıtmamız gerekiyor. Bunun için de tam konsantrasyonla pozisyonları değerlendirmeliyiz" dediği duyuldu.
Erol Bulut, antrenmanda defans oyuncularıyla ofans oyuncularının ağırlıkta olduğu takımları karşı karşıya getirerek, müsabakalarda yapılan yanlışları anlattı. Orta sahada sakatlıkları tamamen düzelen Aytaç Kara ve Azubuike ikilisine döndüğü gözlenene Erol Bulut'un forvette ise kart cezası sona eren Khalid Boutaib'e şans verdiği dikkatlerden kaçmadı. E. Yeni Malatyaspor yarın yapacağı çalışmayla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:58
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Tudor'a 2 maç süre
Toplam 25
Yorum
alanya11 i 4-1-4-1 , defans; 4lü denans linnes,serdar,maicon,mariano, tek önlibero selcuk, 4lü ortasaha yasin belhanda ndiaye,rodrugues, forvet gomis.
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Beşiktaş için savaşacağım
Toplam 1
Yorum
atogen Aman sen frikiklerden ve penaltılardan uzak dur yeter.
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 17
Yorum
sadi en iyi yerde durmacaka koşacak eren efendi 20 haftadan beri tık yok
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