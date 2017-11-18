'Havamız, moralimiz iyi’

Y.MALATYA deplasmanda karşılaşacağı Alanya'ya bilendi. Malatya'da milli arada morallerin yerine geldiği belirtildi. Takımda sakatlığı bulunan Azubuike'nin de düzelmesi moralleri bir kat daha artırdı. Nijeryalı orta sahanın görev verilmesi halinde forma giyebileceği bildirildi.