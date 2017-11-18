'Havamız, moralimiz iyi’
Y.MALATYA deplasmanda karşılaşacağı Alanya'ya bilendi. Malatya'da milli arada morallerin yerine geldiği belirtildi. Takımda sakatlığı bulunan Azubuike'nin de düzelmesi moralleri bir kat daha artırdı. Nijeryalı orta sahanın görev verilmesi halinde forma giyebileceği bildirildi.
- 18 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:21
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 42
Yorum
Aslan 14 YABANCIYI AZIZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMIRÖREN IKILISININ ISRARI ILE CIKARTILDI TÜRK FUTBOLU ÖNCE BU IKILIDEN KURTULMALI YOKSA NAFILE
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Beşiktaş, Fellaini'yi bedelsiz alacak!
Toplam 20
Yorum
gs4ever yahu bu adam haftada 150.000 euroya yakin para istiyor manu dan.nasil verecek bu parayi besiktas sanki daha az mi isteyecek sizden
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Beşiktaş evinde 'Buruk'
Toplam 9
Yorum
Aslan YERDEKI ADAM TACIZ EDILIYOR TEBKI VERINCE KIRMIZIYI YIYOR FEGHOULININ KIRMIZISI GELDI AKLIMA HAKEMLE BILE KAZANAMADILAR
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