Yeni Malatyaspor, Alanya’ya gitti
Süper Lig’in 12. haftasında Pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak, sabah saatlerinde özel uçakla Alanya’ya gitti.
Sarı-kırmızılılar yoğun maç trafiğine girdi
2 oyuncusundan yoksun çıkacağı 90 dakikadan 3 puan çıkarmak isteyen Erol Bulut'un talebeleri, bu maçın ardından Malatya'ya dönmeyerek kupadaki Osmanlı maçı için Ankara'ya geçecek. Sarı-kırmızılılar, 25 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçıyla birlikte zorlu bir periyoda girecek. Kasım ayının son haftasında 3 maç oynayacak Malatya ekibi, 9-24 Aralık arasında ise 4 maça çıkacak.
E. Yeni Malatyaspor, A. Alanyaspor maçından sonra ligde ve kupada yoğun bir maç trafiğine girecek. 25 Kasım'da Beşiktaş ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, 8 günde 3 maç oynayacak. 28 Kasım Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek doğu temsilcisi, 2 Aralık Cumartesi ise ligde Akhisar deplasmanına çıkacak. E. Yeni Malatyaspor'un maç trafiği bununla da sınırlı değil. Sarı-kırmızılı ekip, 9 Aralık Cumartesi günü ligde Göztepe ile 13 ya da 14 Aralık'ta ise kupada Osmanlıspor ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. 17 Aralık Pazar günü Galatasaray ile iç sahada karşılaşacak E. Yeni Malatyaspor, 24 Aralık Pazar günü ise Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:53
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Everton, Oğuzhan'ı bedavaya getirecek!
Toplam 9
Yorum
Bence Besiktas Sözlesmesi bitecek zaman bence yeni sözlesme yapacak ortalikdan bu 30% Pay cikmasi icin
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Fener Mesut için aportta
Toplam 8
Yorum
ANALİST MESUT RONALDO MESSİ MORİNYOYU ALSAN NE YAZAR LOBİ SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ. HAYIRLI İŞLER BYE BYE FENER, BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR KUMDA OYNA
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''11 yerine 8 yabancıyla sahalara çıkılsın!''
Toplam 6
Yorum
54 imparatorluğu altyapıdan daha önceleri onlarca futbolcu çıkarmış ve kısa bir ara sonrası tekrar başlamış trabzonspor için birşey demedi mi?Ah türk futbolu
Yeni Malatyaspor, Alanya’ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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