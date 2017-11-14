Malatyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasına hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor.
Pantalis, gösterdiği hareketleri yapamayan futbolcuları vücut diliyle sert şekilde uyardı. İdmanın başında dar alanda pasa dayalı çalışan sarı-kırmızılılar, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Ertaç, Chebake, Sadık, Yalçın, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Nacer ve Batuhan'dan oluşan takımı deneyen Erol Bulut'un hafta sonu oynanacak Alanyaspor müsabakasında da aynı on biri sahaya süreceği tahmin ediliyor.
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:18
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