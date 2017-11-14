 Malatyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
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    14 Kasım 2017, Salı
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    Malatyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

    Malatyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

    Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor müsabakasına hazırlanan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor.

    Teknik Direktör yönetiminde kondisyon ve taktik çalışma şeklinde geçen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fabian Farnolle, Sadio Diallo ve Khalid Boutaib katılmadı. Sakatlıktan yeni kurtulan orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran'ın takımdan ayrı düz koşu yaptığı çalışmada Yunan kondisyoner Pantalis Pantelopoulos'un ilginç çalışma tarzı da zaman zaman futbolcuları gülümsetti.
    Pantalis, gösterdiği hareketleri yapamayan futbolcuları vücut diliyle sert şekilde uyardı. İdmanın başında dar alanda pasa dayalı çalışan sarı-kırmızılılar, son bölümde ise çift kale maç yaptı. Ertaç, Chebake, Sadık, Yalçın, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Nacer ve Batuhan'dan oluşan takımı deneyen 'un hafta sonu oynanacak Alanyaspor müsabakasında da aynı on biri sahaya süreceği tahmin ediliyor.
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:18
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