Hedefleri 20 puan

Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek “İlk yarıyı 20 puanın üzerinde tamamlamak istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz var” diye konuştu

YENİ Malatya Başkanı Adil Gevrek, "İlk yarıyı 20 puanın üzerinde bitirmek istiyoruz" dedi. Alanyaspor'u deplasmanda yenerek Başakşehir mağlubiyetini unutturmak istediklerini belirten Gevrek, "Lige verilen milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir çalışma temposuyla geçirdik haftayı. Oynadığımız son maçta Başakşehir karşısında umut veren bir oyun sergiledi takımımız. Bu lig gevşemeyi, bir anlık gafleti affetmeyen bir lig diye düşünüyorum. Sizlerin de takip ettiği gibi her takım her takımdan puan alabiliyor. Başakşehir maçında biraz şanslı olsaydık maçın sonucu daha farklı olabilirdi. Alanyaspor belki de bu ligin en iyi hücum oyuncularına sahip ekibi. Takımımız son haftalardaki kimliğini sahaya yansıtırsa mutlu döneceğimize inanıyorum. Bunu yapacak gücümüz var" dedi.