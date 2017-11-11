Alanya'ya bilendi

Boutaib’in cezası nedeniyle Alanya’da oynama şansı doğan 21 yaşındaki golcü, “Elimden geleni yapacağım. Daha iyisini de yapabilirim. Bu da oynayarak, öz güvenle olacak şeyler” dedi

SÜPER Lig'e adaptasyon dönemini kolay atlatan Y.Malatyaspor, Alanyaspor deplasmanında galibiyet planları yapıyor. Takımın 6 golle en formda ismi Boutaib'in cezalı olması sonrasında forma şansı doğan sezon başında Hamburg'dan kiralanan Batuhan Altıntaş da Alanya maçı öncesi sabırsızlanıyor.



BATUGOL HAZIR KITA

21 yaşındaki genç santrfor, kendini hem fiziksel hem de mental olarak hazır hissettiğini belirterek Teknik Direktör Erol Bulut'a mesaj gönderdi. AYNI zamanda G.Saray'ın efsane isimlerinden 'Rambo' lakaplı Yusuf Altıntaş'ın oğlu olan Batuhan, "Elimden gelen her şeyi yapacağım. Oyuna girdiğimde de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Daha iyisini de yapabilirim. Tabi bu da oynayarak, öz güvenle olacak şeyler. Alanyaspor maçında kim oynar bilmiyorum ama kim oynarsa oynasın en iyi şekilde mücadele eder. Deplasmanda galibiyet için gideceğiz" dedi. Bu sezon 5 maçta oynayan ve 1 gol atabilen Batuhan, geçen yıl Kasımpaşa'da 23 karşılaşmada 9 gol kaydetmişti.