Alanya'ya bilendi
Boutaib’in cezası nedeniyle Alanya’da oynama şansı doğan 21 yaşındaki golcü, “Elimden geleni yapacağım. Daha iyisini de yapabilirim. Bu da oynayarak, öz güvenle olacak şeyler” dedi
BATUGOL HAZIR KITA
21 yaşındaki genç santrfor, kendini hem fiziksel hem de mental olarak hazır hissettiğini belirterek Teknik Direktör Erol Bulut'a mesaj gönderdi. AYNI zamanda G.Saray'ın efsane isimlerinden 'Rambo' lakaplı Yusuf Altıntaş'ın oğlu olan Batuhan, "Elimden gelen her şeyi yapacağım. Oyuna girdiğimde de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Daha iyisini de yapabilirim. Tabi bu da oynayarak, öz güvenle olacak şeyler. Alanyaspor maçında kim oynar bilmiyorum ama kim oynarsa oynasın en iyi şekilde mücadele eder. Deplasmanda galibiyet için gideceğiz" dedi. Bu sezon 5 maçta oynayan ve 1 gol atabilen Batuhan, geçen yıl Kasımpaşa'da 23 karşılaşmada 9 gol kaydetmişti.
- 11 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:14
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 35
Yorum
GS51 GS ın inişe geçmesi için bir planlamanız (!) varsa alın onu, sonra da hayrını görün Galatasaray'ın
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Bakın işte hatalarınız bunlar!
Toplam 41
Yorum
fen-eri sayoin kocaman;biliyor yagli kapi,ekmek aslanin agzinda,tamam tamamda biz hepiniz 25mil fb li üzgünüz hani bsk azizm seni istiyor ya git ona
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Arda Turan'a 1.5 milyon Euro!
Toplam 28
Yorum
metinn oynarsa haklisin ligide sallar ama birde amasi var adam barcadan cok ist da gece kluplerinde eglencelerde boy göstermekte bence tutmaz
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