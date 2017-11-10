 E. Yeni Malatyaspor testten geçti – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    E. testten geçti

    E. Yeni Malatyaspor testten geçti

    Süper Lig’in 12. haftasında A. Alanyaspor ile karşılaşacak olan E. ’da futbolcular laktat testinden geçti.

    Futbolcuların fiziksel durumlarını görmek açısından Teknik Direktör Erol Bulut'un isteği doğrultusunda yaptırılan teste ülkelerinin milli takımlarında bulunan Arturo Mina, Fabian Farnolle, Sadio Diallo, Khalid Boutaib ile sakatlıkları süren Eren Tozlu ve Rahman Buğra Çağıran katılmadı.
    İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Faruk Akçınar ve Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Abdullah Güllü nezaretinde yapılan test yaklaşık 2,5 saat sürdü.

    Genel anlamda yorgunluk seviyelerinin ölçülmesi işlemi olarak uygulanan laktat testi ile futbolcuların antrenman programlarının yeniden ayarlanmasının hedeflendiği belirtildi.

    Günü antrenman yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı çift çalışmayla A.Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:38
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