E. Yeni Malatyaspor testten geçti
Süper Lig’in 12. haftasında A. Alanyaspor ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor’da futbolcular laktat testinden geçti.
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Faruk Akçınar ve Çorum Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Dç. Dr. Abdullah Güllü nezaretinde yapılan test yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Genel anlamda yorgunluk seviyelerinin ölçülmesi işlemi olarak uygulanan laktat testi ile futbolcuların antrenman programlarının yeniden ayarlanmasının hedeflendiği belirtildi.
Günü antrenman yapmadan geçiren sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı çift çalışmayla A.Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:38
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne gerek var böyle gerilmelere..Hiç yakışıyormu koca koca insanlara..
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Sizce Galatasaray Arda'yı transfer etmeli mi?
Toplam 24
Yorum
Alper Arda Galatasaray'ın öz evladıdır. Form tuttuğunda takımın açık ara en kaliteli futbolcusudur. Istemeyen Galatasaraylıya şaşarım.
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Elmander'in son hali şoke etti!
Toplam 5
Yorum
canyavuz yabancı kuralından dolayı kaybettiğimiz aslanlardan bir tanesi....
E. Yeni Malatyaspor testten geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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