 Malatya’da güvenoyu – Fotomaç – 09 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Malatya’da güvenoyu

    Malatya’da güvenoyu
    EVİNDE M.Başakşehir'e kaybetmesine rağmen oynadığı futbolla göz dolduran Yeni Malatyaspor'da takıma olan güven tam. Maçı lehlerine çevirmek için futbolcuların çok özverili oynadıklarını vurgulayan Sportif Direktör Ali Ravcı, "Yetenekli ve futbol karakteri iyi olan bir oyuncu grubuna sahibiz. Son haftalarda kritik galibiyetler alan yine aynı oyuncu grubu. Futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu.
    1. 09 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatya’da güvenoyu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.