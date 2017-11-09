Malatya’da güvenoyu

EVİNDE M.Başakşehir'e kaybetmesine rağmen oynadığı futbolla göz dolduran Yeni Malatyaspor'da takıma olan güven tam. Maçı lehlerine çevirmek için futbolcuların çok özverili oynadıklarını vurgulayan Sportif Direktör Ali Ravcı, "Yetenekli ve futbol karakteri iyi olan bir oyuncu grubuna sahibiz. Son haftalarda kritik galibiyetler alan yine aynı oyuncu grubu. Futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu.