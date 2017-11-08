 Malatyaspor’da izinler yarın sona eriyor – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Malatyaspor’da izinler yarın sona eriyor

    Malatyaspor’da izinler yarın sona eriyor

    Süper Lig’in 11. haftasında sahasında M.Başakşehir’e 2-0 mağlup olan E.Yeni Malatyaspor’da izinler yarın sona eriyor. Sarı-kırmızılı takım yarın Orduzu Tesisleri'nde toplanarak haftanın ilk çalışmasını yapacak.

    M.Başakşehir maçının ardından 3 günlük izne ayrılan sarı-kırmızılı takımda teknik heyet tarafından verilen milli izin yarın bitiyor. Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı A. Alanyaspor maçına hazırlanacak Malatya ekibinde sakatlık sürecini geride bırakan orta saha oyuncusu Godson ve menüsküs ameliyatı sürecini geride bırakan Aytaç Kara da takımla birlikte çalışacak. Başakşehir maçında kaybedilen 3 puana rağmen oynanan oyundan memnun kalan Teknik Direktör Erol Bulut'un sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte Alanya maçı öncesi elinin rahatladığı belirtildi. Malatya ekibinde Başakşehir maçında dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşen golcü Khalid Boutaib önümüzdeki hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:38
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