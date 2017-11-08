Malatyaspor’da izinler yarın sona eriyor
Süper Lig’in 11. haftasında sahasında M.Başakşehir’e 2-0 mağlup olan E.Yeni Malatyaspor’da izinler yarın sona eriyor. Sarı-kırmızılı takım yarın Orduzu Tesisleri'nde toplanarak haftanın ilk çalışmasını yapacak.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:38
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İngilizler'in Cenk pişmanlığı
Toplam 38
Yorum
tesekkürler fotomac gündemde tek konusulan Besiktas, besiktasli futbolcularin gelecegi, avrupada hergün basinda Besiktas haberler.Tek büyük diyorduk geldi o gün
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Trabzonspor, Akyazı'da aradığını bulamadı
Toplam 1
Yorum
ben stata yazık giresun oynasın taha iyi oynar ve statı dolturur
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Pepe'nin adı yeter
Toplam 7
Yorum
sükürler olsun gündemde tek konusulan Besiktas, besiktasli futbolcularin gelecegi, avrupada hergün basinda Besiktas haberler.Tek büyük diyorduk geldi o gün
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