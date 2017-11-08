 ‘Malatyaspor gelişiyor’ – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    ‘Malatyaspor gelişiyor’

    ‘Malatyaspor gelişiyor’
    Yeni Malatya teknik direktörü Erol Bulut Başakşehir mağlubiyeti sonrası takımına sahip çıktı.İyi yolda olduklarını belirten genç çalıştırıcı, "Son maçta gerektiği gibi oynadığımızı söyleyebilirim. Ancak son vuruşlar sonucun aleyhimize olmasına neden oldu. Özellikle ikinci yarıda ürettiğimiz pozisyonlar onlar adına alışık olmadıkları bir tabloydu. Ekibimin üretkenliği beni memnun etti. Eksilerimiz var ama takımımın gelişiminden memnunum" dedi.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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