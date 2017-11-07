Sarı-kırmızılılar transfer harekatını erken başlattı
Süper Lig’in 11. haftasında sahasında M.Başakşehir’e 2-0 mağlup olan E.Yeni Malatyaspor, perşembe günü Malatya’da toplanarak A.Alanyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapacağı antrenmanlarla A. Alanyaspor maçına hazırlanacak olan Malatya ekibinde sakatlık sürecini geride bırakan orta saha oyuncusu Godson Azubuike'nin de takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.
Bu arada E. Yeni Malatyaspor'da devre arası transfer çalışmaları için kolların erkenden sıvandığı ifade ediliyor. Ligin ikinci yarısında korkulu rüya görmek istemeyen doğu temsilcisinde yönetimle görüşen Teknik Direktör Erol Bulut'un transfer listesinde yer alan oyuncularla kontak kurulmasını istediği öğrenildi. Bulut'un listesinde eski takımı M.Başakşehir'den futbolcuların bulunduğu ifade edilirken, o futbolcuların da sarı-kırmızılı takıma gelmeye yeşil ışık yaktığı belirtiliyor. E. Yeni Malatyaspor'un devre arasında sol beke, orta sahaya ve forvete transfer yapacağı öğrenildi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:55
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bjk smokie :) 27 yaşında olsa belki ;) ;) ;) ;)
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