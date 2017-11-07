 Malatya’ya müjde – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Malatya’ya müjde

    Malatya’ya müjde
    BAŞAKŞEHİR'e evinde kaybeden Yeni Malatyaspor, sakat futbolcularından gelen haberle biraz olsun teselli buldu. Sarı-kırmızılılar'da Azubuike'nin ardından Aytaç Kara, Rahman Buğra ve Eren Tozlu sakatlanmış, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında yer alamamışlardı. Milli arada Eren'in takımla birlikte çalışmalara başlayacağı, Azubuike ile Aytaç Kara´nın da takıma dönmesinin beklendiği ifade edildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:20
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