Malatya’ya müjde

BAŞAKŞEHİR'e evinde kaybeden Yeni Malatyaspor, sakat futbolcularından gelen haberle biraz olsun teselli buldu. Sarı-kırmızılılar'da Azubuike'nin ardından Aytaç Kara, Rahman Buğra ve Eren Tozlu sakatlanmış, Gençlerbirliği ve Başakşehir maçlarında yer alamamışlardı. Milli arada Eren'in takımla birlikte çalışmalara başlayacağı, Azubuike ile Aytaç Kara´nın da takıma dönmesinin beklendiği ifade edildi.