 ‘Oyuncu kalitesiyle’ – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    ‘Oyuncu kalitesiyle’

    ‘Oyuncu kalitesiyle’
    MALATYASPOR Teknik Direktörü Erol Bulut, eski takımı Başakşehir'in oyuncu kalitesine vurgu yaptı. Bulut, "Başakşehir'e karşı bizim girdiğimiz gol pozisyonlarına başka takımlar giremedi. Oyuncu kalitesi karşılaşmayı kazandı. Yakaladığımız net fırsatları değerlendirmemiz gerekiyordu" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:12
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