 Sivasspor hazır kıta – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    Sivasspor hazır kıta

    Sivasspor hazır kıta
    SÜPER Lig'in 11. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor cephesinde maç saati bekleniyor. Teknik direktör Samet Aybaba "Deplasmanlarda daha rahat oynuyoruz. Artık evimizde de rahat maçlar kazanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Konyaspor'u mağlup ederek böyle bir seriye başlamayı umut ediyoruz" dedi. Aybaba oyuncularının hırslı olduğunu ifade ederken kırmızı-beyazlı taraftarı da tribüne çağırdı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:14
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