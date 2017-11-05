"Oyuncu kalitesi maçı kazandı"
Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e sahasında 2-0 kaybeden Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, iki takım arasındaki kalite farkının skora etki ettiğini söyledi.
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erol Bulut, kadro kalitesi yüksek ve ligde şampiyonluk hedefleyen rakibe karşı zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirtti.
Takım olarak güzel bir mücadele ortaya koyduklarını aktaran Bulut, "Ben daha önce Medipol Başakşehir'de antrenör olarak görev yaptım. Bugün Medipol Başakşehir'e karşı bizim girdiğimiz pozisyonlara başka takımlar giremedi. Oyuncu kalitesi maçı kazandı. Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyordu." diye konuştu.
Medipol Başakşehir cephesi
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Evkur Yeni Malatyaspor'un ligde son 2 maçını kazanması nedeniyle moralli olduğunu ve iyi bir karşılaşma oynadıklarını dile getirdi.
Eski yardımcı antrenörü olan Erol Bulut'un Evkur Yeni Malatyaspor'a kompakt bir oyun oynattığını aktaran Avcı, "Sonuçta skor önemli. Bu deplasmandan kazanarak dönmek önemli. Bizim adımıza güzel bir hafta. Ligin yukarısında olmak için kazanmak gerekiyordu. Kazandık ve mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:06
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
Alex Hadi git artık neyi bekliyorsun kara bir bulut gibi çöktün üzerimize artık maç konuşmaya utanıyorum yeter artık git gelsin ERSUN HOCA
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Valbuena ve Isla'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 2
Yorum
AKP Karabulutlar takımı bir türlü bırakmıyor
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F.Bahçe-G.Saray maçında tepki çeken hareket!
Toplam 15
Yorum
onur Bu hareketi yapan futbolcuyu takımında oynatan da buna göz yuman da suçlu.Alt yapıda önce şerefli olmayı öğretirsek futbol oymayı öğreniriz.
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