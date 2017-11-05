Malatyaspor hırslı

SARI-kırmızılılar , 1-0'lık Trabzonspor ve Gençlerbirliği galibiyetlerinin ardından gözünü Medipol Başakşehir karşılaşmasına dikti. Yeni Malatyaspor bugün de kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Malatya'da sakatlıkları nedeniyle Eren Tozlu, Rahman Buğra, Aytaç Kara ve Azubuike bugünkü maçta forma giyemeyecek. Forvet Khalid Boutaib ve deneyimli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım sarı kart sınırında. Kart görmeleri halinde Alanya maçında cezalı duruma düşecekler.