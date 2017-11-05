 Malatyaspor hırslı – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Kasım 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Malatyaspor hırslı

    Malatyaspor hırslı
    SARI-kırmızılılar , 1-0'lık Trabzonspor ve Gençlerbirliği galibiyetlerinin ardından gözünü Medipol Başakşehir karşılaşmasına dikti. Yeni Malatyaspor bugün de kazanarak 3'te 3 yapmak istiyor. Malatya'da sakatlıkları nedeniyle Eren Tozlu, Rahman Buğra, Aytaç Kara ve Azubuike bugünkü maçta forma giyemeyecek. Forvet Khalid Boutaib ve deneyimli orta saha oyuncusu Murat Yıldırım sarı kart sınırında. Kart görmeleri halinde Alanya maçında cezalı duruma düşecekler.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Malatyaspor hırslı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.