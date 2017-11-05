 ‘Konyaspor yükselecek’ – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    ‘Konyaspor yükselecek’

    ‘Konyaspor yükselecek’
    ATİKER Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek sıkıntılı durumdan kurtulmaları gerektiğini söyledi. Özdilek "Evimizde Osmanlı'yı yenerek bir çıkış başlattık. Bunu Sivas'ta kazanıp devam ettirmek istiyoruz. Sivas'a galibiyet parolasıyla gidiyoruz. Oyuncu grubu da bu maçı kazanmak için bir hayli hırslı" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:16
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