Malatya’da resital

ZİRVE adaylarından Başakşehir'i ağırlayacak Y.Malatya'da Sportif Direktör Ali Ravcı, teknik direktörleri Erol Bulut ile Abdullah Avcı'nın karşı karşıya gelecek olmasının sahada taktik resitali yaratacağını söyledi. Ravcı, "Abdullah Avcı bu ülkede hem duruşu, hem de bilgisi birikimiyle kendisini kabul ettirmiş bir isim. Erol Hocamız da onunla birlikte yıllarca kader birliği yaptı. Sahada güzel ve de taktiksel seyri oldukça yüksek bir maç izleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.