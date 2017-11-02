 Malatya Başakşehir’i kanattan vuracak – Fotomaç – 02 Kasım 2017 ;
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    02 Kasım 2017, Perşembe
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    Malatya Başakşehir’i kanattan vuracak

    Malatya Başakşehir’i kanattan vuracak
    GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ deplasmanda deviren Y.Malatya, evinde karşılaşacağı Medipol Başakşehir'e bilendi. Çift kalede as kadroyla yedeklere kanat organizasyonu ve orta alan mücadelesine dayalı bir taktik anlayışı aşılamaya çalıştığı gözlenen Teknik Direktör Erol Bulut'un kazanan kadroyu bozmadığı görüldü.
    1. 02 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:20
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