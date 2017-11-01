 Bulut, eski hocası Abdullah Avcı’ya karşı – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Bulut, eski hocası Abdullah Avcı’ya karşı

    Bulut, eski hocası Abdullah Avcı’ya karşı
    G.BİRLİĞİ deplasmanından zaferle dönüp üst üste iki maçından galibiyetle ayrılan Y.Malatyaspor'da, Teknik Direktör Erol Bulut hafta sonu Başakşehir maçıyla farklı bir heyecan daha yaşayacak. Bulut, "Abdullah hocayla 3 yıl birlikte çalıştık. Benim açımdan heyecanlı olacak. Rakibe kolay pozisyon vermemeye çalışacağız ve yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirerek iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:33
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