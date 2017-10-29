 Yeni Malatyaspor ligde 2'de 2 yaptı – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    ligde 2'de 2 yaptı

    <a href="/index/yeni-malatyaspor?id=4c8a03fb-699a-4880-bf99-4a70a973cc51" class="" rel="tag">Yeni Malatyaspor</a> ligde 2'de 2 yaptı

    Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Evkur , üst üste ikinci galibiyetine imza attı.

    Süper Lig'e ilk haftada Osmanlıspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan, ardından 7 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Malatya temsilcisi, 9. haftada Trabzonspor'u (1-0), 10. haftada da Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

    Ligde 8. haftayı 8 puanla geride bırakan Evkur , son iki haftada elde ettiği galibiyetlerle çıkışa geçti ve 14 puana ulaştı.

    Malatya temsilcisinin son haftalardaki performansı, taraftarlarını da sevindirdi.

    KALESİNİ GOLE KAPATTI
    Evkur , ligdeki son iki maçında kalesini gole kapattı.

    Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında tek golle 3 puana ulaşan Malatya ekibi, bu karşılaşmalarda kalesinde gole izin vermedi.

    Yeni Malatyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

    Ligde 10 maçlık bölümde 4 galibiyete ulaşan Malatya temsilcisinin 2 beraberliği, 4 de yenilgisi bulunuyor. Sarı-siyahlılar 16 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:32
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