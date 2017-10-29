Süper Lig'e ilk haftada Osmanlıspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan, ardından 7 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Malatya temsilcisi, 9. haftada Trabzonspor'u (1-0), 10. haftada da Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Ligde 8. haftayı 8 puanla geride bırakan Evkur Yeni Malatyaspor, son iki haftada elde ettiği galibiyetlerle çıkışa geçti ve 14 puana ulaştı.

Malatya temsilcisinin son haftalardaki performansı, taraftarlarını da sevindirdi.



KALESİNİ GOLE KAPATTI

Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki son iki maçında kalesini gole kapattı.

Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında tek golle 3 puana ulaşan Malatya ekibi, bu karşılaşmalarda kalesinde gole izin vermedi.

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.



Ligde 10 maçlık bölümde 4 galibiyete ulaşan Malatya temsilcisinin 2 beraberliği, 4 de yenilgisi bulunuyor. Sarı-siyahlılar 16 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.