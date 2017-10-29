Yeni Malatyaspor ligde 2'de 2 yaptı
Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor, üst üste ikinci galibiyetine imza attı.
Süper Lig'e ilk haftada Osmanlıspor'u 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan, ardından 7 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Malatya temsilcisi, 9. haftada Trabzonspor'u (1-0), 10. haftada da Gençlerbirliği'ni mağlup etti.
Ligde 8. haftayı 8 puanla geride bırakan Evkur Yeni Malatyaspor, son iki haftada elde ettiği galibiyetlerle çıkışa geçti ve 14 puana ulaştı.
Malatya temsilcisinin son haftalardaki performansı, taraftarlarını da sevindirdi.
KALESİNİ GOLE KAPATTI
Evkur Yeni Malatyaspor, ligdeki son iki maçında kalesini gole kapattı.
Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında tek golle 3 puana ulaşan Malatya ekibi, bu karşılaşmalarda kalesinde gole izin vermedi.
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.
Ligde 10 maçlık bölümde 4 galibiyete ulaşan Malatya temsilcisinin 2 beraberliği, 4 de yenilgisi bulunuyor. Sarı-siyahlılar 16 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:32
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Sonradan oyuna girmeye alışık değil!
Toplam 3
Yorum
tarafsız bölge Monaco maçında Oğuzhan ve talisca yerine medel ve Tolgay oyantılmalı.
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Sonradan oyuna girmeye alışık değil!
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Yabancilarin (GENEL) nedense, daha önce oynadigi ülkelerde ve takimlarda YAPAMADIKLARI DAVRANISLARI bizim ülkemizde yapma âdetleri var !
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Beşiktaş'ta Lens pişmanlığı
Toplam 5
Yorum
Kralex Gökhan Gönül Caner Lens :) Ah almak nedir bilir misiniz? Tabi ki hayır :) Hunharca gülüyoruz :::::::::::::::::::::))))
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