 Ankara'da zafer Yeni Malatya'nın – Fotomaç – 29 Ekim 2017 ;
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    29 Ekim 2017, Pazar
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    Ankara'da zafer Yeni Malatya'nın

    Ankara'da zafer Yeni Malatya'nın

    Gençlerbirliği’ne konuk olan sarı kırmızılılar, 68’de Boutaib’in golüyle 3 puanı hanesine yazdırıp bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetini elde etti

    SEZONA kötü başlayan Malatyaspor, deplasmanda G.Birliği'ni 1-0 yenerek hem yükselişini sürdürdü hem de bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetini aldı. Pozisyon açısından ilk yarısı oldukça kısır geçen maçta ev sahibi ekip kendi sahasına çekilip rakibi beklerken, Malatya'nın atakları da sonuç vermedi. İkinci 45 dakikaya daha hızlı başlayan misafir takım aradığı golü 68'de Boutaib'in ayağından buldu.

    ZEKİ YAVRU KIZARDI
    Golden     sonra başkent temsilcisi beraberlik için cılız ataklarla gol aradı fakat sonuç alamadı. Ayrıca G.Birliği'nde 76. dakikada Zeki Yavru direkt kırmızı kart gördü. Ligde gelecek hafta Malatya Başakşehir'i ağırlayacak; Gençler ise G.Saray deplasmanına gidecek.

    SÜPER LİG'DE EŞİ YOK
    YENİ Malatya, dünkü galibiyetiyle bu sezon ligde bir ilke imza attı. Süper Lig'deki 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda hep ilk golü atıp kazandı. Malatya, 2 galibiyetini deplasmanda 2'sini dışarıda aldı.

    1. 29 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:26
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