Ankara'da zafer Yeni Malatya'nın
Gençlerbirliği’ne konuk olan sarı kırmızılılar, 68’de Boutaib’in golüyle 3 puanı hanesine yazdırıp bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetini elde etti
ZEKİ YAVRU KIZARDI
Golden sonra başkent temsilcisi beraberlik için cılız ataklarla gol aradı fakat sonuç alamadı. Ayrıca G.Birliği'nde 76. dakikada Zeki Yavru direkt kırmızı kart gördü. Ligde gelecek hafta Malatya Başakşehir'i ağırlayacak; Gençler ise G.Saray deplasmanına gidecek.
SÜPER LİG'DE EŞİ YOK
YENİ Malatya, dünkü galibiyetiyle bu sezon ligde bir ilke imza attı. Süper Lig'deki 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda hep ilk golü atıp kazandı. Malatya, 2 galibiyetini deplasmanda 2'sini dışarıda aldı.
- 29 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:26
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Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır
Toplam 1
Yorum
KEMAL Onur- Pereira-Uğur-Durica- Akbaş- Onazi-Okay- Olcay(Castillo)- Yusuf- Abdulkadir- N'Doye; Beraber Yusuf'u bozan Sosa ile maça başlamamalı.
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Süper Lig'de VAR offline olarak ilk kez uygulandı
Toplam 5
Yorum
Gslı Sadece penaltı pozisyon larına bakılır gibime geliyor..hoca ofsaytı kaldırmış çekmiş bayrağı ee değilse ne olacak al topu devam et mi
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Dilmen, Caner Erkin'i bu sözlerle savundu
Toplam 2
Yorum
Hamıt Rıdvan Dilmen TFF Taş atılsında Nerden atılırsa atılsın düşünçesınde çünkü Gözü var o koltukda Rıdvan bey çaner sana küfür edseydi Nederdın?
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