Ankara'da zafer Yeni Malatya'nın

kötü başlayandeplasmanda1-0yenerek hem yükselişini sürdürdühem de bu sezon ilk kez üst üste 2. galibiyetinialdı. Pozisyon açısından ilk yarısıoldukça kısır geçen maçta ev sahibiekip kendi sahasına çekilip rakibi beklerken,atakları da sonuçvermedi. İkinci 45 dakikaya daha hızlıbaşlayan misafir takım aradığı golü68'de'in ayağından buldu.sonra başkent temsilcisi beraberlikiçin cılız ataklarla gol aradıfakat sonuç alamadı. Ayrıca G.Birliği'nde76. dakikada Zeki Yavru direkt kırmızıkart gördü. Ligde gelecek hafta Malatyaağırlayacak; Gençler isedeplasmanına gidecek.YENİ Malatya, dünkü galibiyetiyle bu sezon ligde bir ilke imza attı. Süper Lig'deki 4. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda hep ilk golü atıp kazandı. Malatya, 2 galibiyetini deplasmanda 2'sini dışarıda aldı.