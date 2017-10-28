 90 dakika mücadele emri – Fotomaç – 28 Ekim 2017 ;
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    28 Ekim 2017, Cumartesi
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    90 dakika mücadele emri

    90 dakika mücadele emri
    LİGDE Trabzon ve kupada Of galibiyetlerinin moraliyle G.Birliği karşısına çıkacak olan Y.Malatya son idmanını Ankaragücü Tesisleri'nde yaptı. Son çalışmada futbolcularına kısa bir motivasyon konuşması yaptığı ifade edilen Teknik Direktör Erol Bulut'un 90 dakikada boyunca mücadele talimatı verdiği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Azubuike'nin riske edilmeyeceği, maçın gidişatına göre süre verilebileceği bildirildi.
    1. 28 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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