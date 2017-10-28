90 dakika mücadele emri

LİGDE Trabzon ve kupada Of galibiyetlerinin moraliyle G.Birliği karşısına çıkacak olan Y.Malatya son idmanını Ankaragücü Tesisleri'nde yaptı. Son çalışmada futbolcularına kısa bir motivasyon konuşması yaptığı ifade edilen Teknik Direktör Erol Bulut'un 90 dakikada boyunca mücadele talimatı verdiği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Azubuike'nin riske edilmeyeceği, maçın gidişatına göre süre verilebileceği bildirildi.