Yeni Malatyaspor, galibiyet peşinde
Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Geçen hata Trabzonspor karşısında kazanan takımı bozmayacağı öğrenilen Erol Bulut'un şu 11'i sahaya sürmesi planlanıyor:
"Ertaç, Chabeka, Yalçın, Sadık, Cissokho, Murat, Barazit, Pereira, Rahman, Adem, Khalid."
Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Azubuike'nin riske edilmeyeceği, maçın gidişatına göre süre verilebileceği belirtildi.
Gençlerbirliği-Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası yarın saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:11
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Ndiaye için geliyorlar!
Toplam 4
Yorum
BJK Lİ Oğuzhan ı sattığımız para ile bunu alalım
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Önce bal sonra zehir
Toplam 6
Yorum
Ertan Bu yaptıkları bile çok yanlış. Verecekleri ceza korkusuyla böyle bir indirim yaptılar. Anlayın artık dönen dolapları anlayın. BUNLARGİTMELİ
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Hedefi net: Kaliteli yerli
Toplam 6
Yorum
metinn kardes ucuza verdilerde alamdik mi ne demek ucuza alma becerimiz yok emre akbaba soner kaan gelecek vaad eden adamlar ucuza almak zor tabii
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