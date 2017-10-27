 Yeni Malatyaspor, galibiyet peşinde – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    , galibiyet peşinde

    Yeni Malatyaspor, galibiyet peşinde

    Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Evkur , bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

    Ankaragücü Tesisleri'nde yapılan son antrenmana sakatlığı süren orta saha oyuncusu Aytaç Kara dışındaki bütün futbolcular katıldı. Son çalışmada futbolcularına Gençlerbirliği maçı ile ilgili kısa bir motivasyon konuşması yaptığı ifade edilen Teknik Direktör Erol Bulut'un rakip karşısında 90 dakikada boyunca mücadele talimatı verdiği belirtildi.

    Geçen hata Trabzonspor karşısında kazanan takımı bozmayacağı öğrenilen Erol Bulut'un şu 11'i sahaya sürmesi planlanıyor:

    "Ertaç, Chabeka, Yalçın, Sadık, Cissokho, Murat, Barazit, Pereira, Rahman, Adem, Khalid."

    Sarı-kırmızılılarda hafif sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Azubuike'nin riske edilmeyeceği, maçın gidişatına göre süre verilebileceği belirtildi.

    Gençlerbirliği-Evkur müsabakası yarın saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Hüseyin Göçek yönetecek.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:11
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