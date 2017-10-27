Ankara’daki Malatyalılardan yoğun ilgi
Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Ankara Şubesi ve Ankara Malatyasporlular Derneği, Gençlerbirliği maçı için Ankara’da bulunan Evkur Yeni Malatyaspor’u kaldığı otelde ziyaret etti.
"Yeni Malatyaspor burada bizim misafirimiz"
Ankara Malatyasporlular Derneği Başkanı Fuat Yılmaz ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, E. Yeni Malatyaspor'un Ankara'da misafirleri olduğunu ifade etti. Yılmaz, "E. Yeni Malatyaspor futbol takımımızı konakladığı otelde ziyaret ederek, teknik direktörümüz Erol Bulut, futbolcularımız ve idari heyetimize Gençlerbirliği müsabakası öncesi başarılar diledik. Ayrıca bugün doğum günü olan kalecimiz Ertaç Özbir'e de sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılarla dolu nice yıllar temennisinde bulunduk. Ziyaretimizde ilgi ve alakasını esirgemeyen sportif direktörümüz Ali Ravcı ve kulübümüzün genel müdürü Selçuk Günaydın'a teşekkür ederiz. E. Yeni Malatyaspor burada bizim misafirimiz. Elimizden gelen misafirperverliği sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:39
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TFF'den flaş hata! Tahkime gitmeden cezasını indirdiler...
Toplam 7
Yorum
db Orman dürüstce cikip söylemeli gittimi gitmedimi BJK tahkime. Kanimca gitmemistir ama isgüzar BJK li tahkim üyeleri pay cikarmis kendilerine
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Hedefi net: Kaliteli yerli
Toplam 5
Yorum
eko soner aydoğdu kim kardeşim iice sapıttı bu tudor ağır vasat bi adamtek şutu var odabinde bir
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Maicon yapınca HIRS, Caner yapınca CEZA!
Toplam 68
Yorum
Peoblo Beyler bir tarafta her maç kırmızıya el sallayan bir caner diğer tarafta Maicon Lütfen mantığa davet. Göz Göre göre sırf fark kapansın lig erken bitmesin trübünler boşalmasın diye düzenlenen bir oyun. Herkes biliyorki cüneyt çakır bu olanların sebebi. Aynı yönetim Fener yada Bjk de olsa neler olacağını hepimiz biliyoruz. KENDİNİZİ KANDIRMAYIN
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