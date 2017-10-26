 Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    'da hazırlıklar sürüyor

    Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor

    Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Evkur , bu maça Ankara’da hazırlanıyor.

    Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Ofspor'u yenerek tur atlayan Evkur , maçın ardından Ankara'ya geçti. Cumartesi günü Ankara'da Gençlerbirliği takımıyla zorlu bir müsabaka oynayacak olan sarı-kırmızılılarda kupa maçında forma giymeyen oyuncular sabah bir antrenman yaptı.

    Kupadaki galibiyetten dolayı keyiflerin yerinde olduğu belirten takımda, kupa yorgunu oyuncular saha kenarında koşu antrenmanı yaptı. Gençlerbirliği karşısında sahaya süreceği takımla özel olarak ilgilendiği ifade edilen Teknik Direktör Erol Bulut'un sakatlıkta yeni çıkan orta saha oyuncusu Azubuike konusunda karasız olduğu öğrenildi. Bulut'un geçen hafta Trabzon karşısında kazanan takımı bozmak istemediği ve bundan dolayı Azubuike'yi yedek bekletebileceği ifade ediliyor.

    Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:01
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