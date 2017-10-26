Yeni Malatyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, bu maça Ankara’da hazırlanıyor.
Kupadaki galibiyetten dolayı keyiflerin yerinde olduğu belirten takımda, kupa yorgunu oyuncular saha kenarında koşu antrenmanı yaptı. Gençlerbirliği karşısında sahaya süreceği takımla özel olarak ilgilendiği ifade edilen Teknik Direktör Erol Bulut'un sakatlıkta yeni çıkan orta saha oyuncusu Azubuike konusunda karasız olduğu öğrenildi. Bulut'un geçen hafta Trabzon karşısında kazanan takımı bozmak istemediği ve bundan dolayı Azubuike'yi yedek bekletebileceği ifade ediliyor.
Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak.
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:01
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
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GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
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yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Toplam 40
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hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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