Süper Lig’e alıştık
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:36
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Caner'e soruşturma
Toplam 17
Yorum
Adam Ya geçin bunları. Fb li volkan Demirel küfür etti gi zaman herşey normal. Ama bjk kesen biri ettiği zaman. Soruşturma.
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Tosic ve Talisca ifade verdi
Toplam 14
Yorum
kartal Beşiktaşın üzerine 4 koldan yüklenen türk milletini onurlandırmak için şampiyonlar liginde ter döküyo takımımız. Adelet sadece Beşiktaşa var
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Trabzonspor G.Saray maçına forvetsiz çıkıyor
Toplam 31
Yorum
Gslı Hesap kitap hep size yapılıyor..Takım 3-0 önde 2.yarı adamı oyundan alayım demiyor hoca.Sonra bana ırkçılık yaptı diyor yürü git ordan..
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