 Süper Lig’e alıştık – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Süper Lig’e alıştık

    Süper Lig’e alıştık
    Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de kalıcı olmayı istediklerini söyledi. Gündüz "Herkes güzel bir ortamda çalışıyor. Güzel işler yaptık ve yapacağız. İlk kez mücadele etmemize rağmen Süper Lig'e alıştık" ifadelerini kullandı.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig’e alıştık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.