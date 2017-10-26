Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, ilk kez mücadele ettikleri Süper Lig'de kalıcı olmayı istediklerini söyledi. Gündüz "Herkes güzel bir ortamda çalışıyor. Güzel işler yaptık ve yapacağız. İlk kez mücadele etmemize rağmen Süper Lig'e alıştık" ifadelerini kullandı.