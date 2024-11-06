MASTERCHEF ZERDE TARİFİ | Zerde malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? - Zerde hangi yörenin?

Osmanlı mutfağından günümüze gelen klasik bir tatlıdır. MasterChef'te yapılan tatlı merak konusu oldu. Zerde malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? İşte detaylar...

ZERDE TARİFİ MALZEMELERİ

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç (düğün pilavı ya da baldo pirinç tercih edebilirsiniz)

5 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı zerdeçal (zerdeçal, zerdeye rengini veren önemli bir malzemedir)

1 tatlı kaşığı safran (isteğe bağlı, aroma ve renk için)

1 çay bardağı süt (isteğe bağlı, daha kremsi bir kıvam için)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı gül suyu (isteğe bağlı, geleneksel lezzet için)

1/4 çay bardağı kuş üzümü (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

Yarım çay bardağı dövülmüş ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

ZERDE NASIL YAPILIR?

Pirinç Hazırlığı:

Pirinci yıkayın ve birkaç saat soğuk suda bekletin. Bu, pirincin daha iyi pişmesini ve daha hoş bir dokuya sahip olmasını sağlar.

Pilavın Pişirilmesi:

Bir tencereye 5 su bardağı suyu koyun ve kaynamaya bırakın.

Suyun kaynamaya başladığında, içine yıkadığınız pirinci ekleyin. Pirinci, kısık ateşte, üzeri göz göz olana kadar pişirin. Pirinç suyunu çekince ocağı kapatın ve pilavı demlenmeye bırakın.

Zerde İçin Şekerli Karışım Hazırlama:

Ayrı bir tencerede, 1,5 su bardağı şekeri ve 1 tatlı kaşığı zerdeçalı ekleyin. Şeker eriyene kadar kısık ateşte karıştırarak ısıtın.

Şeker eridikten sonra, tercihen birkaç damla safran ve sütü (isteğe bağlı) ekleyin. Safran, zerdeye hem güzel bir renk verir hem de hoş bir aroma katar. Gül suyu da eklemek isterseniz, bunu şimdi ekleyin.

Karışımı bir süre karıştırarak ısıtın, ardından pilavın üzerine ekleyin.

Zerdeyi Birleştirme:

Şekerli zerdeçal karışımını, pilavın üzerine ekleyin. Karıştırın ve pilavın tamamen şekerle karışmasını sağlayın.

Üzerine tereyağını ekleyin ve karıştırarak, pilavın her tarafının tereyağıyla iyice harmanlanmasını sağlayın.

Garnitür ve Servis:

Zerdeyi servis kasesine aktarın. Üzerine kuş üzümü, dolmalık fıstık, ceviz veya fındık serpebilirsiniz. Bu, zerdeye hem lezzet hem de görsellik katacaktır.

Sunum:

Zerde, sıcak ya da soğuk olarak sunulabilir. Genellikle soğuk servis edilmesi tercih edilir.