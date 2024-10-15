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Haberler Yemek Tarifleri

MASTERCHEF ÇİĞ KÖFTE TARİFİ | Evde etsiz çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çiğ Köfte yapmanın püf noktaları

Çiğ köfte Türk sokak lezzetlerinin başında gelir. Genelde etsiz versiyonu tercih edilen çiğ köftenin yapılış aşamasında bazı püf noktalar bulunur. Peki, evde etsiz çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte çiğ Köfte yapmanın püf noktaları ve detaylar...

Yemek Tarifleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 19:10
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MASTERCHEF ÇİĞ KÖFTE TARİFİ | Evde etsiz çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Çiğ Köfte yapmanın püf noktaları

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ | Son yıllarda restoranlarda ve sokak satıcılarında sıklıkla karşılaşılan bir atıştırmalık olan ve böylece popülaritesi artan çiğ köfte, Türk kültüründe çok uzun yıllardır varlığını sürdürmektedir. Özellikle Şanlıurfa ve çevresinde en sık tüketilen yiyecekler arasında yer alan çiğ köfteyi evinde yapmak isteyenler, arama motorlarında 'Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte pratik ve lezzetli çiğ köfte tarifi...

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Çiğ Köfte Malzemeleri:

  • 1 su bardağı ince bulgur

  • 1 su bardağı sıcak su

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • Yarım su bardağı zeytinyağı

  • 1 adet büyük boy soğan

  • 3-4 diş sarımsak

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım demet taze soğan

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı isot (isteğe bağlı)

  • Tuz

  • Limon suyu veya nar ekşisi

Çiğ Köfte Yapılışı:

👉İnce bulguru geniş bir kaseye alın. Üzerine sıcak suyu ekleyin ve bulgurun suyu çekmesi için yaklaşık 15-20 dakika bekletin. Bulgur yumuşayıp şişene kadar bekletin.

👉Soğanı rendeleyin veya ince ince doğrayın. Sarımsakları ezin veya rendeleyin. Maydanozu ve taze soğanı ince ince kıyın.

👉Bulgur suyunu çektikten sonra içine rendelenmiş veya doğranmış soğan, ezilmiş sarımsak, salçalar, zeytinyağı, baharatlar (kimyon, pul biber, isot) ve tuzu ekleyin. İyice yoğurun.

👉Yoğurma işlemi sırasında bulgurun iyice özleşmesi ve malzemelerin homojen bir şekilde dağılması önemlidir. Elinizle yoğurarak malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.

👉Yoğurma işlemi bittikten sonra çiğ köftenizin lezzetini kontrol edin. İsteğe göre limon suyu veya nar ekşisi ekleyerek tatlandırabilirsiniz.

👉Hazırladığınız çiğ köfteyi servis tabağına alın, üzerini maydanoz veya taze soğanla süsleyerek servis yapın.

Çiğ Köfte Püf Noktaları:

💥Çiğ köfteyi servis etmeden önce buzdolabında bir süre dinlendirmeniz, lezzetinin daha iyi olmasını sağlar.

💥İsteğe bağlı olarak çiğ köftenin içine ceviz, marul, nane gibi ek malzemeler de eklenebilir.

💥Çiğ köfteyi servis ederken yanında marul yaprakları, turşu, limon dilimleri ve lavaş veya yeşil yapraklı sebzelerle sunabilirsiniz.

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